Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 12:30

(Di venerdì 25 ottobre 2024)DEL 25 OTTOBREORE 12.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER TEMPORALI SULLA-TARQUINIA TRA L’AURELIA E CIVITAVECCHIA NORD. RACCOMANDIAMO DUNQUE LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA. E SEMPRE PER IL MALTEMPO, SOSPESA LA CIRCONE DELLA LINEA-PISA A CIVITAVECCHIA. I TRENI ALTA VELOCITà POSSONO REGISTRARE RITARDI. PER IL TRASPORTO PUBBLICO DA STASERA ALLE 20.30 FINO A TUTTA LA GIORNATA DI DOMENICA RESTA CHIUSA L’INTERA LINEA C DELLA METROPOLITANA PER CONSENTIRE I LAVORI IN VISTA DELL’APERTURA DELLA NUOVA TRATTA SAN GIOVANNI-COLOSSEO E DELL’INTERSCAMBIO CON LA METRO B.