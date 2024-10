Thesocialpost.it - “Vendere pubblicità, un mestiere meraviglioso”. Un libro che anticipa i lavori del futuro

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Esiste un lavoroche ancora in pochi conoscono, che potrebbe diventare parte deldei giovani. Da questa appassionante dichiarazione è nato il volume “. Un” pubblicato da Fausto Lupetti Editore e redatto a quattro mani da Alessandro Maggioni e Alessandro Tavallini, due affermati professionisti con esperienza ventennale nel settore ed un ruolo di primo piano nel campo delle vendite pubblicitarie. In copertina, un’elaborazione firmata dal noto ed eclettico creativo Lele Panzeri, di Benjamin Franklin, scienziato, politico e grande innovatore del 700, presente sulle banconote da 100 $, in versione ammiccante, metafora di una professione promettente e un successo garantito.