Lanazione.it - Un sogno sempre più grande. Nuovo spazio eventi da 450 posti: "I progetti della perla del lusso"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) MONTAIONE La nuova stagione al via il prossimo 20 marzo 2025 sarà particolarmente significativa per Castelfalfi, in quanto sarà la prima dopo il corposo ampliamento voluto dal proprietario Sri Prakash Lohia. I lavori stanno infatti procedendo spediti e tra la fine dell’anno e i primi mesi del 2025 saranno conclusi. Resort e spa, per esempio, sono già stati completamenti ristrutturati e nei prossimi mesi verranno chiusi anche i cantieri di alcune ville. Entro il 2024 sarà pronto anche ilda 450all’internotenuta, un altro vero fiore all’occhiello in grado di attrarre ulteriori possibili clienti.