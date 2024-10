Tutela proprietà intellettuale, "Falstaff" va in pensione (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dal 21 dicembre 2024 saranno accettate esclusivamente le domande trasmesse, dai titolari dei diritti intellettuali da “custodire”, attraverso IP Enforcement Portal-Euipo (europa.eu) Leggi tutta la notizia su Fiscooggi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dal 21 dicembre 2024 saranno accettate esclusivamente le domande trasmesse, dai titolari dei diritti intellettuali da “custodire”, attraverso IP Enforcement Portal-Euipo (europa.eu)

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ciacciarelli : «Introdotto reato di occupazione abusiva - tutela per i legittimi proprietari» - Approvato alla Camera il reato di occupazione abusiva degli immobili, previste pene fino a 7 anni di reclusione. L’assessore all’Urbanistica e alle Politiche abitative del Lazio, Pasquale Ciacciarelli, ha espresso soddisfazione per l’approvazione ... (Romadailynews.it)

Case - la proprietà è poco tutelata - Si fa un gran parlare, in questi giorni, dell’emergenza casa soprattutto per studenti e lavoratori come insegnanti e poliziotti che vengono da altre città. L’emergenza esiste ed è cresciuta senza che alcuna delle istituzioni preposte abbia messo in ... (Ilrestodelcarlino.it)

Affitti agevolati per le famiglie : "Accordo che tutela i proprietari" - È stato depositato nel municipio del Comune di Portomaggiore il nuovo Accordo Territoriale sui contratti di locazione a canone concordato valido nel territorio comunale. L’accordo, che avvicina le esigenze di proprietari e inquilini e che ... (Ilrestodelcarlino.it)