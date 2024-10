Ilrestodelcarlino.it - Tragedia alla Toyota: è sciopero: "Basta silenzio, serve sicurezza"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) "È inaccettabile che nel 2024 si muoia ancora sul lavoro per carenza di prevenzione". I segretari dei sindacati di Reggio Simone Vecchi (Fiom Cgil), Alessandro Bonfatti (Fim Cisl) e Jacopo Sci(Uilm Uil) spiegano così le ragioni per cui, dopo l’incidente di mercoledìdi Bologna (due morti e undici feriti) oggi anche gli operai metalmeccanici reggiani saranno inper le ultime due ore del turno. "Loè necessario per rompere la cappa diche circonda i problemi disul lavoro – tuonano i segretari –. Se ne parla ancora troppo poco, e si fa ancora meno. Lo dimostra anche il fatto che nella trattativa per il rinnovo del Contratto Nazionale abbiamo finora avuto risposte insufficienti sulla prevenzione da parte di Federmeccanica".