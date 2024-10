The Boys 5: chi è la new enty Mason Dye e dove lo abbiamo già visto (Di venerdì 25 ottobre 2024) The Boys 5 sarà l’ultimo capitolo della saga, prodotta da Prime Video. Manca ancora parecchio tempo prima di poter seguire le ultime avventure della serie tv: le riprese inizieranno a novembre di quest’anno e dureranno mesi, fino ad almeno metà del 2025. Nella migliore delle ipotesi, quindi, sarà disponibile sulla piattaforma streaming a inizio 2026. Insieme all’annuncio dell’ultima stagione era stata anche rivelata la lunga tempistica legata alla realizzazione. Bisognerà saper attendere ma, nel frattempo, ecco qualche indiscrezione emergere. A partire da un nuovo ingresso nel cast, con un personaggio interpretato da Mason Dye. Nei panni di Bombsight Una delle più recenti indiscrezioni sulla quinta stagione di ‘The Boys’ vede l’ingresso nel cast di Mason Dye. L’attore vestirà i panni di Bombsight. Quotidiano.net - The Boys 5: chi è la new enty Mason Dye e dove lo abbiamo già visto Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) The5 sarà l’ultimo capitolo della saga, prodotta da Prime Video. Manca ancora parecchio tempo prima di poter seguire le ultime avventure della serie tv: le riprese inizieranno a novembre di quest’anno e dureranno mesi, fino ad almeno metà del 2025. Nella migliore delle ipotesi, quindi, sarà disponibile sulla piattaforma streaming a inizio 2026. Insieme all’annuncio dell’ultima stagione era stata anche rivelata la lunga tempistica legata alla realizzazione. Bisognerà saper attendere ma, nel frattempo, ecco qualche indiscrezione emergere. A partire da un nuovo ingresso nel cast, con un personaggio interpretato daDye. Nei panni di Bombsight Una delle più recenti indiscrezioni sulla quinta stagione di ‘The’ vede l’ingresso nel cast diDye. L’attore vestirà i panni di Bombsight.

