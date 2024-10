Tenta di rubare una bicicletta da una villetta, ma i carabinieri sventano il furto (Di venerdì 25 ottobre 2024) I carabinieri del nucleo radiomobile di Gravina di Catania hanno arrestato a San Pietro Clarenza un 36enne del posto, già pregiudicato, per il Tentato furto di una bicicletta. Una gazzella che stava percorrendo via Regione Siciliana, ha notato quella "vecchia conoscenza" che camminava a bordo Cataniatoday.it - Tenta di rubare una bicicletta da una villetta, ma i carabinieri sventano il furto Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Idel nucleo radiomobile di Gravina di Catania hanno arrestato a San Pietro Clarenza un 36enne del posto, già pregiudicato, per iltodi una. Una gazzella che stava percorrendo via Regione Siciliana, ha notato quella "vecchia conoscenza" che camminava a bordo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bicicletta rubata fuori la farmacia : carabinieri la trovano e la sequestrano - Sequestrata una bicicletta rubata a un 19enne tunisino, residente a Casagiove. Il sequestro è avvenuto nell'ambito di un'indagine dei carabinieri di Caserta che hanno beccato il giovanissimo che avrebbe rubato la bici lasciata, probabilmente ... (Casertanews.it)

Sesto San Giovanni - ruba bicicletta a 12enne - visto dai carabinieri e bloccato - Brutta disavventura per un 12enne che con la propria bicicletta si era recato in una cartoleria di via Matteotti a Sesto San Giovanni per acquistare prodotti di cancelleria per la scuola. Ha lasciato la bicicletta incustodita qualche minuto, il ... (Ilnotiziario.net)

Sharon Verzeni - Moussa Sangare identificato dai carabinieri tramite un frame : ecco la foto in bicicletta - Il frame che ha incastrato Moussa Sangare, presunto assassino di Sharon Verzeni. Dopo l'omicidio si è allontanato contromano con la bicicletta (Notizie.virgilio.it)

Omicidio Sharon Verzeni - fermato dai carabinieri un uomo di 31 anni : è l’uomo della bicicletta - Sembra essera arrivata la svolta definitiva. Un uomo è stato fermato per l’omicidio di Sharon Veerzeni. Racconta il Corriere della Sera come: “Icarabinieri lo hanno individuato nella notte. Si tratterebbe dell’uomo in bicicletta filmato dalle ... (Caffeinamagazine.it)