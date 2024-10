Lanazione.it - Studenti in sciopero: "Lavori e nuovi infissi al Machiavelli-Capponi"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) "Chiediamo soluzioni definitive e non solo interventi provvisori. La sicurezza della scuola è una priorità". Ieri mattina una parte degli alunni del liceonon è entrata a scuola. Su 1400totali, hanno disertato le lezioni in cento. I ragazzi si sono dati appuntamento davanti alla sede di via Santo Spirito e, da lì, hanno raggiunto in corteo la Città metropolitana, dove una delegazione è stata ricevuta dal capo di gabinetto Alfredo Esposito, insieme al direttore generale Giacomo Parenti e al dirigente dell’area edilizia Gianni Paolo Cianchi. A far esplodere la rabbia dei giovani è stato il crollo, nella notte tra il 17 e il 18 ottobre, di una porzione di intonaco in un corridoio del secondo piano.