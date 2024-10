Stop ai garage in centro: contro la desertificazione commerciale l'amministrazione punta alla riqualificazione dei locali sfitti (Di venerdì 25 ottobre 2024) In centro sono sempre di più i locali sfitti dei piano terra trasformati in garage e autorimesse con la conseguenza che “il centro storico (cosiddetto quadrilatero centrale) si sta desertificando” con “conseguenti problemi di sicurezza e decoro urbano determinati dalla mancanza di presidi” Ilpescara.it - Stop ai garage in centro: contro la desertificazione commerciale l'amministrazione punta alla riqualificazione dei locali sfitti Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Insono sempre di più idei piano terra trasformati ine autorimesse con la conseguenza che “ilstorico (cosiddetto quadrilatero centrale) si sta desertificando” con “conseguenti problemi di sicurezza e decoro urbano determinati dmancanza di presidi”

