Ilfattoquotidiano.it - Spuntano nuove foto di Sean Combs alle feste “circondato da donne, bottiglie di vodka e le fiale di GHB”

(Di venerdì 25 ottobre 2024)Diddyda ragazze edellada lui prodotta col marchio Ciroc., secondo quanto riporta Page Six (che ha visionato una delle cause intentate dall’avvocato Tony Buzbee), mostrano il rapper che balla a una festa nella sua suite al Planet Hollywood Hotel.èda giovanidi. La donna che ha fornito le, oggi 37enne, afferma chel’avrebbe violentata durante un after-party dopo gli MTV Video Music Awards del 2000. “si è avvicinato con uno sguardo folle negli occhi, l’ha afferrata e ha detto ‘Sei pronta per divertirti?'”, si legge nel documento di 19 pagine presentato domenica alla corte federale di New York. La vittima anonima sarebbe stata trattenuta e violentata da una celebrità maschile mentree una celebrità femminile osservavano.