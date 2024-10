Lanotiziagiornale.it - Sgarbi inciampa sull’arte e sulla sua stessa vanità

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Vittorio, critico d’arte dall’eloquio infuocato e dai gesti teatrali, si trova oggi dall’altra parte della tela: accusato di possedere e aver contraffatto un dipinto del Seicento rubato, un’opera di Rutilio Manetti, “La cattura di San Pietro”. Un quadro che dal castello piemontese di Buriasco sparì nel 2013, per riapparire anni dopo, sorprendentemente, proprio in una mostra dia Lucca, in una versione “inedita”, con una torcia aggiunta nell’angolo in alto a sinistra. Una variazione di pennello che ha sollevato sospetti, tramutatisi presto in indagini. Per quell’opera, che secondo la procura di Macerata sarebbe stata “taroccata” e riciclata, il critico rischia fino a 12 anni di carcere per riciclaggio e contraffazione.