Serie A, Bologna-Milan si giocherà? La Lega insiste: pronto il Sinigaglia di Como. La curva Costa: «Giocare sarebbe spettacolo grottesco» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna-Milan si giocherà sabato 26 ottobre? Per la Lega Serie A la risposta è un fermo «sì». Per le due squadre – con un calendario già di per sé fittissimo tra campionato, Champions League e Coppa Italia – anche. Per il sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore, per questioni logistiche e morali Legate alla nuova allerta meteo, è un «no». Una impasse che per ore è sembrata irrisolvibile. Ora, come riporta la Gazzetta dello Sport, a meno di clamorose sorprese si va verso il calcio d’inizio sabato alle 18. Ancora da definire gli ultimi dettagli, come la possibilità di Giocare a Como se Lepore non fosse disponibile a ritrattare. E in questa direzione è al lavoro anche il prefetto di Bologna Attilio Visconti, che ha telefonato il primo cittadino. Il Milan intanto non ha modificato il suo programma di allenamento. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 25 ottobre 2024)sisabato 26 ottobre? Per laA la risposta è un fermo «sì». Per le due squadre – con un calendario già di per sé fittissimo tra campionato, Champions League e Coppa Italia – anche. Per il sindaco del capoluogo emiliano Matteo Lepore, per questioni logistiche e moralite alla nuova allerta meteo, è un «no». Una impasse che per ore è sembrata irrisolvibile. Ora, come riporta la Gazzetta dello Sport, a meno di clamorose sorprese si va verso il calcio d’inizio sabato alle 18. Ancora da definire gli ultimi dettagli, come la possibilità dise Lepore non fosse disponibile a ritrattare. E in questa direzione è al lavoro anche il prefetto diAttilio Visconti, che ha telefonato il primo cittadino. Ilintanto non ha modificato il suo programma di allenamento.

