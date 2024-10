Sci alpino: Cdm donne. Temperature alte a Soelden, no pista per atlete (Di venerdì 25 ottobre 2024) La decisione degli organizzatori per non rovinare il manto del ghiacciaio Soelden (AUSTRIA) - Le Temperature si sono alzate questa mattina sul ghiacciaio del Rettenbach, a Soelden, per cui gli organizzatori hanno deciso di cancellare la sciata in pista delle atlete per non rovinare il manto del ghia Ilgiornaleditalia.it - Sci alpino: Cdm donne. Temperature alte a Soelden, no pista per atlete Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La decisione degli organizzatori per non rovinare il manto del ghiacciaio(AUSTRIA) - Lesi sono alzate questa mattina sul ghiacciaio del Rettenbach, a, per cui gli organizzatori hanno deciso di cancellare la sciata indelleper non rovinare il manto del ghia

