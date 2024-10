Russia, Banca centrale aumenta tassi di interesse al 21% (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Consiglio di amministrazione della Banca di Russia ha deciso di aumentare il tasso di riferimento di 200 punti base, portandolo così al 21% annuo. Lo si legge sul portale dell’ente finanziario. “L’inflazione è notevolmente superiore alle previsioni di luglio della Banca di Russia. Le aspettative di inflazione continuano ad aumentare. La crescita della domanda interna sta superando in modo significativo le capacità di espansione dell’offerta di beni e servizi”, si legge in merito all’annuncio della decisione, nell’ambito della quale si ritiene “necessario un ulteriore inasprimento della politica monetaria per garantire il ritorno dell’inflazione all’obiettivo e ridurre le aspettative di inflazione”. Lapresse.it - Russia, Banca centrale aumenta tassi di interesse al 21% Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il Consiglio di amministrazione delladiha deciso dire il tasso di riferimento di 200 punti base, portandolo così al 21% annuo. Lo si legge sul portale dell’ente finanziario. “L’inflazione è notevolmente superiore alle previsioni di luglio delladi. Le aspettative di inflazione continuano adre. La crescita della domanda interna sta superando in modo significativo le capacità di espansione dell’offerta di beni e servizi”, si legge in merito all’annuncio della decisione, nell’ambito della quale si ritiene “necessario un ulteriore inasprimento della politica monetaria per garantire il ritorno dell’inflazione all’obiettivo e ridurre le aspettative di inflazione”.

