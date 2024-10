Thesocialpost.it - Roma, albero cade su un’auto all’uscita della galleria. Traffico in tilt

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ancora danni e disagi a causa del maltempo che si è abbatuto con violenza sull’Italia in queste ore: unè caduto suFarnesina, all’altezza di largo Ferraris IV, intorno alle 8 di oggi, giovedì 24 ottobre. Stando a quanto riportato dalle autorità che sono intervenute sul posto, per fortuna non ci sono stati feriti.Leggi anche: Processo Turetta, Gino Cecchettin: “Ho capito chi è Filippo” – La Direttacaduto suStando alle ricostruzioni, unha colpito una vettura. Al momento, secondo quanto appreso, sono in corso le operazioni di rimozione del tronco, al fine di ripristinare la normale circolazione stradale. Sul posto per i rilievi la polizia locale del gruppo XV Cassia.inDiversi i disagi alla circolazione. Il, al momento, è rallentato.