ARezzo, 25 ottobre 2024 – pubblicato il bando per la graduatoria di alloggi di edilizia residenziale pubblica Tra i criteri determinanti, Isee, disagio sociale, presenza continuativa nel territorio pubblicato oggi (25 ottobre) il bando di concorso per formare la graduatoria degli aspiranti assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si rendono periodicamente disponibili. Il bando ha carattere generale e non integrativo, dunque anche chi ha partecipato al precedente, se interessato all'assegnazione, dovrà rinnovare l'istanza. Il bando starà aperto 60 giorni dal 25 ottobre alle ore 13.00 del 24 dicembre 2024.

