Paura a Milano, un uomo si arrampica sulla facciata della stazione Centrale (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il clochard romeno ha sfruttato un'impalcatura allestita per dei lavori ed è rimasto in cima all'edificio per quasi due ora. Il motivo? Un telefono introvabile Ilgiornale.it - Paura a Milano, un uomo si arrampica sulla facciata della stazione Centrale Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il clochard romeno ha sfruttato un'impalcatura allestita per dei lavori ed è rimasto in cima all'edificio per quasi due ora. Il motivo? Un telefono introvabile

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milano fa paura - rapine e scippi nelle stazioni metro : fermati 5 giovani stranieri che terrorizzavano anziani e minori - Nel far west di Milano, l’assalto alla metropolitana di rapinatori e borseggiatori è perennemente in corso, con modalità di esecuzioni efferate e una coazione a ripetere inquietante per la disinvoltura e la ciclicità delle aggressioni. Proprio ... (Secoloditalia.it)

Giulia Salemi - lo sfogo sui social : “Ogni giorno della mia vita io ho paura ad uscire da sola a Milano” - Nei giorni scorsi è giunta l’ennesima denuncia riguardo la poca sicurezza che si respira per le strade di Milano. A raccontarlo è stata Giulia Salemi che, con le lacrime agli occhi, si è sfogata attraverso le sue storie di Instagram. “Io ho ... (Dailynews24.it)

Paura in centro a Milano - albero crolla sui passanti : due in ospedale - Un albero di piazza Lega Lombarda a Milano (pieno centro della città) è crollato travolgendo due passanti. È successo nella tarda mattinata di giovedì, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. I due feriti ... (Milanotoday.it)

Lo sfogo di Giulia Salemi sulla sicurezza a Milano : «Da donna ho paura ogni giorno a uscire da sola - sono stufa» – Il video - Non c’è solo la percezione di un indebolimento della sicurezza in città, dato dalla sovraesposizione televisiva del fenomeno delle borseggiatrici in metropolitana, l’impatto dell’inchiesta sulle curve di Milan e Inter, e le vicende legate al ... (Open.online)