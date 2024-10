Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox weekend 26-27 ottobre 2024 con previsioni astrologiche

(Di venerdì 25 ottobre 2024)Fox rivela l'del fine settimana 26-27, concentrandosi su amore e lavoro. Con la Luna in Vergine, questoporterà chiarimenti alla Bilancia nelle questioni irrisolte. Attraverso la guida del noto astrologo sarà possibile trascorrere 48 ore non troppo incasinate. Passiamo in rassegna lediFox.Fox 26-27: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: ti aspetta unpiacevole, con Venere che ti conferisce fascino e romanticismo. I separati non si sentono ancora pronti a voltare pagina. Avrai modo di superare un problema di coppia. Lavoro: la voglia di avere successo e considerazione sarà tantissima. Le occasioni di farcela non mancheranno, ma non dovrai arrenderti in alcun modo. Toro - Amore: dimentica le recenti difficoltà. Certe volte è necessario ricominciare da capo.