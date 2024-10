Abruzzo24ore.tv - "Oltre la Metà delle Scuole Vulnerabili, ma il Sindaco Accampa Scuse", il PD sbotta con Biondi

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L'Aquila - Il Partito Democratico dell'Aquila accusa ildi aver disatteso le promesse elettorali sullatà sismica degli edifici scolastici comunali, chiedendo chiarezza sugli interventi futuri. Il Partito Democratico dell'Aquila ha risposto duramente alle affermazioni delPierluigisullatà sismicacittadine, una questione che continua a suscitare preoccupazione tra cittadini e famiglie. Secondo il PD, gli indici dità forniti dagli uffici comunali dimostrano chiaramente che 11 edifici su 17 non raggiungono la soglia minima di 0,6, richiesta dalle normative per garantire almeno un miglioramento sismico. Questi dati, afferma il partito, risalgono al 2017, anno in cuisi è insediato come, senza che da allora si siano fatti significativi progressi.