Occhi negli occhi: è così che i cervelli di mamma e figlio si sincronizzano (Di venerdì 25 ottobre 2024) A ben guardare, una mamma che tiene in braccio il suo bambino ha lo sguardo immerso nel suo sempre: occhi negli occhi, comunicano senza parole, con la forza delle emozioni, nel rapimento dell’amore. L’immagine è già di per sé poetica ed evocativa, ma lo stupore non finisce qui! Uno studio inglese, condotto dall’Università di Cambridge, ha dimostrato che attraverso il canale visivo avviene una sincronizzazione profonda delle attività neurologiche. Pronte a saperne di più? Via! occhi negli occhi: un set-up celebrale La ricerca effettuata in Gran Bretagna era presieduta dalla dottoressa Victoria Leong. Il suo staff ha osservato il comportamento di 17 neonati (di un età media di 8 mesi) e delle loro madri. Le coppie venivano monitorate attraverso l’encefalogramma, per registrare e misurare l’attività cerebrale. Il test prevedeva una doppia fase di studio. Donnaup.it - Occhi negli occhi: è così che i cervelli di mamma e figlio si sincronizzano Leggi tutta la notizia su Donnaup.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) A ben guardare, unache tiene in braccio il suo bambino ha lo sguardo immerso nel suo sempre:, comunicano senza parole, con la forza delle emozioni, nel rapimento dell’amore. L’immagine è già di per sé poetica ed evocativa, ma lo stupore non finisce qui! Uno studio inglese, condotto dall’Università di Cambridge, ha dimostrato che attraverso il canale visivo avviene una sincronizzazione profonda delle attività neurologiche. Pronte a saperne di più? Via!: un set-up celebrale La ricerca effettuata in Gran Bretagna era presieduta dalla dottoressa Victoria Leong. Il suo staff ha osservato il comportamento di 17 neonati (di un età media di 8 mesi) e delle loro madri. Le coppie venivano monitorate attraverso l’encefalogramma, per registrare e misurare l’attività cerebrale. Il test prevedeva una doppia fase di studio.

