Neopatentato ubriaco alla guida Fugge all’alt e viene inseguito

(Di venerdì 25 ottobre 2024) I controlli fine settimana scorsa. In campo, in un servizio congiunto per la sicurezza stradale e contro lasotto l’effetto di alcol e droga, polizia, con il personale della sezione di Polizia stradale di Bergamo, di Seriate, Chiari e Sondrio, insieme a quello dell’Ufficio sanitario della questura. Allestito un posto di controllo sulla statale a Dalmine, sono stati quindi sottoposti a verifica, a campione, sessanta automobilisti. Un automobilista se n’è accorto e ha fatto inversione per cercare di sfuggire e non si è fermato. Ne è nato un inseguimento, e il conducente è stato fermato e identificato: è un giovaneche pur con il divieto di bere aveva un tasso alcolemico pari al triplo del massimo consentito dal Codice della Strada.