NBA i risultati della notte 25 ottobre | bis Celtics vincono Timberwolves Mavericks e Thunder

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Quattro gli incontri disputati nellaNBA, che ha visto sei debutti sulle otto franchigie scese in campo, a completare un quadro che, peraltro, ha visto anche esordi importanti come quello di Klay Thompson nei Dallas, per una di quelle mosse che sanno di storico vista la sua storia cestistica. I Mavs, peraltro,per 120-109 sui San Antonio Spurs anche grazie a un terzo quarto da 40 punti. Per l’altro Splash Brother 22 punti, benché alla fine dei conti sia Luka Doncic quello che fa la voce grossa con 28, 10 rimbalzi e 8 assist. In quota Spurs 18 a testa per Jeremy Sochan e Julian Champaigne, nonché 17 per Victor Wembanyama e Harrison Barnes. Nessun problema per i Boston, che regolano per 102-122 i Washington Wizards e conquistano la seconda vittoria stagionale grazie a due poderosi quarti centrali del match.