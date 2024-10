Quifinanza.it - Mutti contro la Cina, chiesto dazio del 60% sul pomodoro

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Francesco, amministratore delegato dell’omonima azienda italiana, ha lanciato un appello all’Unione Europea per difendere la “dignità” delitaliano. Secondo, infatti, questa sarebbe minacciata dalla concorrenza cinese. Per farlo, è stato proposto di introdurre dazi o blocchi sulle importazioni di concentrato diproveniente dallaper salvaguardare gli agricoltori e garantire la competitività del settore italiano.inizia una battaglia per proteggere ilitaliano In un’intervista,ha esposto il suo punto di vista su quella che definisce una “concorrenza sleale” da parte della, in particolare per i prodotti provenienti dalla regione dello Xinjiang.