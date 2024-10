Ilfattoquotidiano.it - Morti sul lavoro, Landini: “Patente a crediti è una presa in giro, le imprese possono comprarsi la certificazione per non avere i controlli”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “La cosiddettacom’è stata fatta, è unain, forse aiuterà i consulenti delvisto che leunaper non essere sottoposti a, ma non è quello che serve per fermare lesul”. Lo ha detto Maurizio, segretario generale della Cgil a margine della manifestazione proclamata unitariamente da Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, in occasione dello sciopero nazionale di 8 ore per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori del settore della componentistica della filiera non metalmeccanica dell’automotive. “Qui continuano a morire mediamente 3 lavoratori al giorno, gli infortuni stanno aumentando e lo dico in modo molto secco, gli interventi che fin ora sono stati fatti dal Governo sono interventi burocratici per dire che esistono ma che non affrontano assolutamente i problemi.