Montesarchio, al via 'L'Autismo in Prima Fila': tante attività con la 'manina blu' (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE' partita a Montesarchio l'iniziativa "L'Autismo in Prima Fila", curato dall'associazione "Un futuro per l'autismo Aps" e dal Comune di Montesarchio con l'assessore alle pari opportunità e all'associazionismo Morena Cecere e l'Assessore elle Politiche Sociali Antonio De Mizio, e presentato in biblioteca comunale "amicolibro". Il progetto prevede l'esposizione, presso le attività commerciali coinvolte, del simbolo della "manina blu" che evidenzierà la sensibilità dell'attività aderente nei confronti dell'autismo. Sensibilità che si tradurrà nella possibilità di saltare la fila qualora durante i tempi di attesa il bambino mostrerà segni d'insofferenza o di malessere. Per le attività che intendessero partecipare sono disponibili i moduli di adesione sul sito Internet del Comune di Montesarchio.

