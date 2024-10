Mistermovie.it - Mister Movie | Che fine ha fatto Free Guy 2? Si farà davvero il sequel?

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: È passato un po’ di tempo dal rilascio diGuy, il film diretto da Shawn Levy e interpretato da Ryan Reynolds, che ha conquistato sia il pubblico che la critica durante i difficili giorni della pandemia di COVID-19. Nonostante il grande successo e l’incasso mondiale di oltre 331 milioni di dollari, le speranze per unsembrano ancora lontane. Lo Stato diGuy 2 ha una data di uscita? In un’intervista con The Hollywood Reporter, Steve Asbell, dirigente della 20th Century Studios, ha fornito un aggiornamento poco incoraggiante per i fan del film. Quando gli è stato chiesto del, ha semplicemente risposto che attualmente non ci sono piani concreti in quanto Shawn Levy e Ryan Reynolds non hanno ancora trovato un’idea convincente per il seguito. “Non ancora,” ha affermato Asbell.