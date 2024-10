Milano, il pollo Giannasi cambia padrone ed entra nella grande distribuzione (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un simbolo per tante generazioni di milanesi, il pollo Giannasi. Il girarrosto aperto nel 1967 e situato nel cuore di Porta Romana, in piazza Bruno Buozzi, ha rappresentato per 57 anni un presidio di genuinità e indipendenza contro il moltiplicarsi di fast-food, delivery e catene della grande distribuzione. Ma anche il mitico chiosco dei polli allo spiedo, davanti al quale c’è sempre coda, entra nell’età della globalizzazione. Rimbalza infatti la notizia dell’acquisizione della quota di maggioranza dell’impresa meneghina da parte di Gruppo Finiper Canova, società che dal 1974 gestisce vari supermercati e brand della ristorazione in Italia, tra cui Iper La grande, Unes, Viaggiator Goloso, Ristò, Rom’Antica, CremAmore e shopping mall come Il Centro di Arese e Piazza Portello di Milano. L’ufficialità Ad annunciare l’operazione è stato un comunicato dello stesso colosso della gdo. Ilgiorno.it - Milano, il pollo Giannasi cambia padrone ed entra nella grande distribuzione Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un simbolo per tante generazioni di milanesi, il. Il girarrosto aperto nel 1967 e situato nel cuore di Porta Romana, in piazza Bruno Buozzi, ha rappresentato per 57 anni un presidio di genuinità e indipendenza contro il moltiplicarsi di fast-food, delivery e catene della. Ma anche il mitico chiosco dei polli allo spiedo, davanti al quale c’è sempre coda,nell’età della globalizzazione. Rimbalza infatti la notizia dell’acquisizione della quota di maggioranza dell’impresa meneghina da parte di Gruppo Finiper Canova, società che dal 1974 gestisce vari supermercati e brand della ristorazione in Italia, tra cui Iper La, Unes, Viaggiator Goloso, Ristò, Rom’Antica, CremAmore e shopping mall come Il Centro di Arese e Piazza Portello di. L’ufficialità Ad annunciare l’operazione è stato un comunicato dello stesso colosso della gdo.

