Lapresse.it - Milano, il piano di Sala per le case: per Cottarelli “non è sostenibile”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Diecimilaa prezzi accessibili in 10 anni e revisione deldi governo del territorio diper introdurre quote di Edilizia residenziale sociale anche nelle trasformazioni più piccole. E’ il doppio binario che il Comune meneghino intende percorrere contro il caro-affitti e caro-mattone che strozzano ceti poveri e medi della città come mostrano le difficoltà nell’acquistare appartamenti per chi ha redditi medi e i più recenti dati del ministero dell’Interno sugli sfratti: 1.930 nuove sentenze anel 2023 su oltre 4mila in tutta la Lombardia. A illustrare giovedì il ‘casa’ su 300mila metri quadrati di aree pubbliche con 21 siti didove realizzare appartamenti in affitto inferiori ai 100 euro al metro quadrato all’anno (5mila euro l’anno per un bilocale di 50 mq) per chi ha redditi tra 1.500 e i 2.