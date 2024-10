Mel Gibson contro Kamala Harris: "Ha l'intelligenza di un palo" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Intervistato "a sorpresa" sulle imminenti elezioni americane, l'attore e regista non tentenna nemmeno un momento nel dare il proprio supporto a Donald Trump e nell'attaccare Kamala Harris. Ecco cosa ha detto Ilgiornale.it - Mel Gibson contro Kamala Harris: "Ha l'intelligenza di un palo" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Intervistato "a sorpresa" sulle imminenti elezioni americane, l'attore e regista non tentenna nemmeno un momento nel dare il proprio supporto a Donald Trump e nell'attaccare. Ecco cosa ha detto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Bruce Springsteen sul palco per Kamala Harris : “Trump corre per diventare tiranno” – Video - (Adnkronos) – Bruce Springsteen si schiera apertamente con Kamala Harris, invita a votare la candidata democratica alle elezioni presidenziali Usa e mette in guardia gli americani da un secondo mandato di Donald Trump. Ieri, in occasione del ... (Webmagazine24.it)

Bruce Springsteen sul palco per Kamala Harris : “Trump corre per diventare tiranno” – Video - (Adnkronos) – Bruce Springsteen si schiera apertamente con Kamala Harris, invita a votare la candidata democratica alle elezioni presidenziali Usa e mette in guardia gli americani da un secondo mandato di Donald Trump. Ieri, in occasione del ... (Periodicodaily.com)

Mel Gibson supporta Donald Trump : "Kamala Harris ha l'intelligenza di un palo dello steccato" - Il regista è noto per essere un cattolico conservatore e contro l'aborto, quindi la sua preferenza alle prossime elezioni era chiara da molto tempo Kamala Harris ha decisamente dimostrato di essere la candidata presidenziale più popolare tra i ... (Movieplayer.it)

Kamala Harris - arriva l’endorsement di 82 premi Nobel - Dopo (tra gli altri) Taylor Swift, Eminem e Sarah Jessica Parker, anche 82 premi Nobel americani per la fisica, la chimica, la medicina e l’economia hanno dato il loro endorsement a Kamala Harris, firmando una lettera in appoggio all’elezione della ... (Lettera43.it)