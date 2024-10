Manovra, Saraceno: “Tagliare i docenti? Perché non vengono usati per portare il tempo pieno in tutto il Paese?” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “La scuola non ha certo bisogno di tagli causati dal turn over o dal calo demografico. Perché non pensiamo a realizzare il tempo pieno in tutto il Paese? A quel punto l’organico servirebbe, eccome”. A rispondere indirettamente al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sulla alla sforbiciata al personale scolastico è la sociologa Chiara Saraceno. Ilfattoquotidiano.it - Manovra, Saraceno: “Tagliare i docenti? Perché non vengono usati per portare il tempo pieno in tutto il Paese?” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “La scuola non ha certo bisogno di tagli cadal turn over o dal calo demografico.non pensiamo a realizzare ilinil? A quel punto l’organico servirebbe, eccome”. A rispondere indirettamente al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sulla alla sforbiciata al personale scolastico è la sociologa Chiara

