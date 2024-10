Manovra l’analisi di Gimbe | Cifre fuorvianti le risorse per la sanità nel 2025 sono solo 13 miliardi Non i 35 annunciati

Manovra, l’analisi di Gimbe: “Cifre fuorvianti, le risorse per la sanità nel 2025 sono solo 1,3 miliardi. Non i 3,5 annunciati” (Di venerdì 25 ottobre 2024) C’è grande delusione tra medici e infermieri per il testo della terza Manovra del governo Meloni. I fondi per la sanità – dopo l’annuncio iniziale di risorse complessive superiori ai 3 miliardi – sono in realtà pari ad appena 1,3 miliardi. “La ‘cosmesi‘ sul Fondo sanitario nazionale per il 2025, tradisce ampiamente i proclami dell’Esecutivo: l’incremento reale è di soli 1,3 miliardi, rispetto ai 3,5 miliardi annunciati, rendendo impossibile soddisfare le richieste dei professionisti sanitari, che infatti hanno già annunciato uno sciopero per il 20 novembre”, spiega la Fondazione Gimbe che parla di “Cifre fuorvianti” e “di fronte alla girandola di numeri, spesso interpretati in modo soggettivo o strumentalizzati”, ha condotto un’analisi indipendente sui finanziamenti per la sanità in vista della discussione parlamentare sulla Legge di Bilancio. Ilfattoquotidiano.it - Manovra, l’analisi di Gimbe: “Cifre fuorvianti, le risorse per la sanità nel 2025 sono solo 1,3 miliardi. Non i 3,5 annunciati” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) C’è grande delusione tra medici e infermieri per il testo della terzadel governo Meloni. I fondi per la– dopo l’annuncio iniziale dicomplessive superiori ai 3in realtà pari ad appena 1,3. “La ‘cosmesi‘ sul Fondo sanitario nazionale per il, tradisce ampiamente i proclami dell’Esecutivo: l’incremento reale è di soli 1,3, rispetto ai 3,5, rendendo impossibile soddisfare le richieste dei professionisti sanitari, che infatti hanno già annunciato uno sciopero per il 20 novembre”, spiega la Fondazioneche parla di “” e “di fronte alla girandola di numeri, spesso interpretati in modo soggettivo o strumentalizzati”, ha condotto un’analisi indipendente sui finanziamenti per lain vista della discussione parlamentare sulla Legge di Bilancio.

