Malore improvviso a 33 anni, morta la pallavolista Valentina Sergi (Di venerdì 25 ottobre 2024) La pallavolo pugliese in lutto per la morte della giocatrice dell’Astra volley Presicce-Acquarica La pallavolo pugliese in lutto, per la morte di Valentina Sergi, giocatrice dell’Astra volley Presicce-Acquarica, squadra che milita nel campionato nazionale di serie C. La 33enne ha avuto ieri un Malore in casa, oggi alle 16 i funerali nella chiesa della Madonna Imolaoggi.it - Malore improvviso a 33 anni, morta la pallavolista Valentina Sergi Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) La pallavolo pugliese in lutto per la morte della giocatrice dell’Astra volley Presicce-Acquarica La pallavolo pugliese in lutto, per la morte di, giocatrice dell’Astra volley Presicce-Acquarica, squadra che milita nel campionato nazionale di serie C. La 33enne ha avuto ieri unin casa, oggi alle 16 i funerali nella chiesa della Madonna

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Valentina Sergi morta a Torre San Giovanni durante la doccia - la pallavolista aveva solo 33 anni - È morta improvvisamente a 33 anni la pallavolista Valentina Sergi, stroncata da un malore sotto la doccia della sua abitazione di Torre San Giovanni (Notizie.virgilio.it)

La pallavolo salentina in lutto per l'improvvisa scomparsa di Valentina Sergi : aveva solo 33 anni - È stato davvero un brutto risveglio quello odierno per l’intera pallavolo salentina e non solo. Valentina Sergi, giocatrice attualmente in forza all’Astra Volley in Serie C (team con sede a Presicce) è scomparsa all’improvviso nelle ultime ore ... (Lecceprima.it)

La pallavolo salentina in lutto per l'improvvisa scomparsa di Valentina Sergi : aveva solo 33 anni - È stato davvero un brutto risveglio quello odierno per l’intera pallavolo salentina e non solo. Valentina Sergi, giocatrice attualmente in forza all’Astra Volley in Serie C (team con sede a Presicce) è scomparsa all’improvviso nelle ultime ore ... (Today.it)