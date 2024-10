Madre non riconosce il neonato dopo il parto e l’infermiera la critica sui social. Le dure parole e la reazione dell’ordine degli infermieri (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quando si parla di madri, a volte molto giovani, che hanno difficoltà ad accettare la maternità o semplicemente a prendersi cura del neonato appena partorito, gli operatori del settore si danno un gran daffare nel divulgare il fatto che una donna può partorire in qualsiasi struttura pubblica in anonimato e non riconoscere la cr Milleunadonna.it - Madre non riconosce il neonato dopo il parto e l’infermiera la critica sui social. Le dure parole e la reazione dell’ordine degli infermieri Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Quando si parla di madri, a volte molto giovani, che hanno difficoltà ad accettare la maternità o semplicemente a prendersi cura delappenarito, gli operatori del settore si danno un gran daffare nel divulgare il fatto che una donna puòrire in qualsiasi struttura pubblica in anonimato e nonre la cr

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Infermiera sui social critica una madre che non riconosce neonato, aperto un procedimento - L'ordine degli infermieri di Bari ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di un'infermiera dell'ospedale Perinei di Altamura che sui social ha criticato una mamma che non aveva riconosci ... (ansa.it)

Mamma non riconosce figlia dopo parto, infermiera la insulta: "Senza cuore" - A Bari una madre ha lasciato in ospedale sua figlia appena nata. Pur non conoscendone la situazione economica e personale, un’infermiera della struttura ha criticato aspramente la donna definendola “s ... (msn.com)

Non riconosce neonato, l’infermiera la insulta - “Ingrata”. Così, in un post su Facebook, una infermiera in servizio nell’ospedale Perinei di Altamura, nel Barese, avrebbe definito una madre che, dopo aver partorito, ha deciso di non riconoscere il ... (ilfattoquotidiano.it)

Mamma non riconosce il neonato, l'infermiera la insulta sui social: «Sei senza cuore». Ora rischia la sospensione - Sarebbe un'infermiera dell'ospedale Perinei di Altamura ad aver criticato sui social una mamma che non aveva riconosciuto il suo bimbo neonato, definendola «ingrata». (msn.com)