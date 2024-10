Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Paolo Griseri. L’ex vicedirettore de “La Stampa” aveva 67 anni (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Paolo Griseri Lutto nel mondo del giornalismo: è morto, nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 ottobre, Paolo Griseri. Editorialista ed ex vicedirettore de La Stampa, il giornalista, deceduto a causa di un’edema polmonare, aveva 67 anni. Dopo aver iniziato a lavorare a Il Manifesto negli anni Ottanta, nel 2000 aveva iniziato la sua collaborazione con La Repubblica prima di trasferirsi a La Stampa, nel 2020, dove aveva assunto anche la carica di vicedirettore. Esperto di economia e lavoro, ha seguito per anni le vicende di Fiat, prima, e di Stellantis, poi. Il comitato di redazione de La Stampa, scrive in una nota, hanno appreso “con grande tristezza della scomparsa di Paolo Griseri, un collega, ma soprattutto un amico. Tpi.it - Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Paolo Griseri. L’ex vicedirettore de “La Stampa” aveva 67 anni Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)neldel: èneldel: è, nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 ottobre,. Editorialista ed exde La, il giornalista, deceduto a causa di un’edema polmonare,67. Dopo aver iniziato a lavorare a Il Manifesto negliOttanta, nel 2000iniziato la sua collaborazione con La Repubblica prima di trasferirsi a La, nel 2020, doveassunto anche la carica di. Esperto di economia e lavoro, ha seguito perle vicende di Fiat, prima, e di Stellantis, poi. Il comitato di redazione de La, scrive in una nota, hanno appreso “con grande tristezza della scomparsa di, un collega, ma soprattutto un amico.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morto Paolo Griseri : storica firma de La Stampa - aveva 67 anni. Lutto nel mondo del giornalismo - Paolo Griseri ha seguito la storia industriale dell’Italia sin dagli anni Ottanta, per il Manifesto, la Repubblica, La Stampa. Era in pensione da un anno, ma non si era mai fermato. Tra i suoi ultimi reportage c'è la storia del rider che consegnava ... (Fanpage.it)

Lutto nel mondo del giornalismo : morto nella notte Paolo Griseri - vicedirettore de La Stampa - Paolo Griseri, vicedirettore del quotidiano La Stampa, è morto nella notte di oggi, venerdì 25 ottobre 2024, in seguito a un malore che lo ha colto in casa a Torino. Aveva 67 anni e lascia la moglie e collega Stefania Aloia, che aveva sposato lo ... (Torinotoday.it)

Il fotoreporter Paul Lowe trovato morto : l’omicidio scuote il mondo del fotogiornalismo - Facebook WhatsApp Twitter Paul Lowe, un noto fotoreporter britannico, è stato trovato senza vita sui monti di San Gabriel in California il 12 ottobre. Il sessantenne, celebre per il suo lavoro durante la guerra civile nell’ex Jugoslavia, è ... (Gaeta.it)

"Ogni anno spendo quasi il triplo di quanto guadagno". Uno dei più importanti critici gastronomici al mondo lascia il giornalismo - Ignacio Medina lascia il giornalismo. Uno dei più importanti critici gastronomici mondiali, diviso tra Spagna e Perù, da sempre fautore di una attività militante: «il nostro lavoro è generare dibattito e polemica» suole dire. Il suo ultimo articolo ... (Gamberorosso.it)