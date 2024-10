LIVE Berrettini-Khachanov 1-6, 3-3, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: azzurro più incisivo al servizio nel 2° set (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ZVEREV 40-0 Sassata alla “T”! 30-0 servizio e dritto!! 15-0 Prima vincente anche di Matteo. Di colpo non si gioca più al servizio di entrambi, dopo che nel primo set si era giocato solo su quello del romano. 3-3 Prima vincente. 40-15 Rovescio lungoriga a segno del russo. 30-15 Palla corta in rete di Khachanov. 30-0 Prima vincente. 15-0 Non risponde di dritto sulla seconda l’azzurro. Bruttissimo errore. 3-2 Altra prima, altro punto! 40-15 servizio, dritto e comodo tocco al volo! 30-15 Gran dritto in cross dal centro di Berrettini! 15-15 servizio e dritto inside out, bellissimo recupero lungoriga di Khachanov. 15-0 Prima vincente Berrettini! 2-2 Brutta risposta di rovescio sulla seconda. 40-15 Il nastro accomoda la chiusura a Khachanov. 30-15 servizio, attacco di dritto e volèe risolutiva. Oasport.it - LIVE Berrettini-Khachanov 1-6, 3-3, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: azzurro più incisivo al servizio nel 2° set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-ZVEREV 40-0 Sassata alla “T”! 30-0e dritto!! 15-0 Prima vincente anche di Matteo. Di colpo non si gioca più aldi entrambi, dopo che nel primo set si era giocato solo su quello del romano. 3-3 Prima vincente. 40-15 Rovescio lungoriga a segno del russo. 30-15 Palla corta in rete di. 30-0 Prima vincente. 15-0 Non risponde di dritto sulla seconda l’. Bruttissimo errore. 3-2 Altra prima, altro punto! 40-15, dritto e comodo tocco al volo! 30-15 Gran dritto in cross dal centro di! 15-15e dritto inside out, bellissimo recupero lungoriga di. 15-0 Prima vincente! 2-2 Brutta risposta di rovescio sulla seconda. 40-15 Il nastro accomoda la chiusura a. 30-15, attacco di dritto e volèe risolutiva.

LIVE Berrettini-Khachanov 0-1 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : il russo tiene il 1° game di servizio del match 40-40 PRIMA VINCENTE! 30-40 Passante solido di dritto di Khachanov, prima palla break del match per il russo! 30-30 Riga con l'inside in di Berrettini! Che rischio! 15-30

LIVE Musetti-Zverev - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : si parte con l'azzurro al servizio 2-0 Game Zverev. Con il primo ACE il tedesco conferma il break. 40-15 Lorenzo colpisce male il dritto in

LIVE Cobolli-De Minaur - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : si parte con l'azzurro al servizio 0-15 Cobolli stecca il dritto in uscita dal servizio. 1-1 Game De Minaur. Servizio vincente dell'oceanico. 40-15 Arriva il primo ACE dell'australiano. 30-15

LIVE Darderi-Draper 1-1 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : azzurro perfetto al servizio in avvio di match 1-1 Servizio e dritto. 40-30 Servizio vincente. 30-30 Gratuito di dritto del britannico, che ha iniziato teso. 30-15 In rete il cambio lungoriga di