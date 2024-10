Lilli Gruber al leader dei Pro Vita: "Perché non criticate le famiglie non tradizionali del governo Meloni?" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le dimissioni di Francesco Spano, l'ex dirigente del Maxxi che il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, aveva voluto con sé come capo di gabinetto, continuano ad agitare il dibattito politico. Lilli Gruber, nell'ultima puntata di Otto e Mezzo, ha ospitato in studio il leader dell'associazione Today.it - Lilli Gruber al leader dei Pro Vita: "Perché non criticate le famiglie non tradizionali del governo Meloni?" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le dimissioni di Francesco Spano, l'ex dirigente del Maxxi che il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, aveva voluto con sé come capo di gabinetto, continuano ad agitare il dibattito politico., nell'ultima puntata di Otto e Mezzo, ha ospitato in studio ildell'associazione

Lilli Gruber incalza il portavoce dei Pro Vita Jacopo Coghe : “Come mai siete così tolleranti con i leader di questo governo?” - Durante l’ultima puntata di Otto e mezzo, su La7, Lilli Gruber ha incalzato il portavoce di Pro Vita e Famiglia Jacopo Coghe, sostenitore del governo Meloni. La giornalista gli ha ricordato che le famiglie dei leader di governo non sono proprio ... (Ilfattoquotidiano.it)

Lilli Gruber fa la lista delle famiglie non tradizionali nel centrodestra e provoca Coghe : “Perché con loro siete così tolleranti? - Il caso delle dimissioni di Francesco Spano, capo di gabinetto del ministro della Cultura Alessandro Giuli, tiene banco sui media. Soprattutto per il fatto che Spano sarebbe stato fatto fuori dalla parte più clericale e tradizionalista di Fratelli ... (Thesocialpost.it)

