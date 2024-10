L’Atalanta ha blindato la porta. Un solo gol subìto nell’ultimo mese (Di venerdì 25 ottobre 2024) La miglior difesa è l’attacco. O entrambi, insieme. È questa la nuova ricetta vincente delL’Atalanta di Gasperini, miglior attacco della serie A con 18 gol segnati, una delle miglior difese in Champions con zero gol incassati nelle prime tre giornate contro Arsenal, Shakhtar e Celtic. porta inviolata sul palcoscenico internazionale, ma non solo: da un mese la Dea incassa pochissimo anche in campionato. L’ultimo subito due settimane fa nel 5-1 contro il Genoa, ma l’ininfluente rete rossoblù è arrivata solo nel finale, mentre l’ultimo realmente determinante risale allo scorso 28 settembre a Bologna. Complessivamente, nelle ultime quattro settimane, i nerazzurri hanno incassato due soli gol in sei partite, considerando anche quella contro l’Arsenal. Sport.quotidiano.net - L’Atalanta ha blindato la porta. Un solo gol subìto nell’ultimo mese Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) La miglior difesa è l’attacco. O entrambi, insieme. È questa la nuova ricetta vincente deldi Gasperini, miglior attacco della serie A con 18 gol segnati, una delle miglior difese in Champions con zero gol incassati nelle prime tre giornate contro Arsenal, Shakhtar e Celtic.inviolata sul palcoscenico internazionale, ma non: da unla Dea incassa pochissimo anche in campionato. L’ultimo subito due settimane fa nel 5-1 contro il Genoa, ma l’ininfluente rete rossoblù è arrivatanel finale, mentre l’ultimo realmente determinante risale allo scorso 28 settembre a Bologna. Complessivamente, nelle ultime quattro settimane, i nerazzurri hanno incassato due soli gol in sei partite, considerando anche quella contro l’Arsenal.

