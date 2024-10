L’anello di Vannacci accende il dibattito. Le opposizioni: "Esaltazione fascista" (Di venerdì 25 ottobre 2024) L’anello con simboli fascisti di Vannacci continua a sollevare polemiche. "Non c’è un pericolo fascista in questo Paese, sia chiaro, c’è il pericolo che passi il messaggio subdolo che, in fondo, si può oramai dire tutto. C’è un limite a tutto: non tanto in un monile realizzato da un artigiano, ma all’Esaltazione iconografica di gente in camicia di flanella che ancora sogna quella nera" spiega il capogruppo Arezzo2020, Francesco Romizi. "Esprimiamo imbarazzo e disappunto per le immagini di vari esponenti di estrema destra addirittura orgogliosi di mostrare simboli, legati all’ideologia fascista in stretta relazione con Arezzo. Chiediamo a tutta la politica aretina il rispetto della memoria" così il direttivo circolo territoriale Saione, PD. Lanazione.it - L’anello di Vannacci accende il dibattito. Le opposizioni: "Esaltazione fascista" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)con simboli fascisti dicontinua a sollevare polemiche. "Non c’è un pericoloin questo Paese, sia chiaro, c’è il pericolo che passi il messaggio subdolo che, in fondo, si può oramai dire tutto. C’è un limite a tutto: non tanto in un monile realizzato da un artigiano, ma all’iconografica di gente in camicia di flanella che ancora sogna quella nera" spiega il capogruppo Arezzo2020, Francesco Romizi. "Esprimiamo imbarazzo e disappunto per le immagini di vari esponenti di estrema destra addirittura orgogliosi di mostrare simboli, legati all’ideologiain stretta relazione con Arezzo. Chiediamo a tutta la politica aretina il rispetto della memoria" così il direttivo circolo territoriale Saione, PD.

