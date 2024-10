Quotidiano.net - La vita a Venezia, nuova guida sentimentale

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 25 ottobre 2024) "Lei è nato a? Credevo che ci si venisse solo a morire". Così recita il personaggio che intervista il serial killer Roberto Succo nel magnifico dramma di Bernard-Marie Koltès Roberto Zucco. Già, per solito, l’atmosfera lagunare evoca subito cortocircuiti verso la fine. Il Novecento ribadisce il concetto: dal classicissimo La morte adi Thomas Mann, al cupo e estremo Non voltarti di Daphne du Maurier, capolavoro del racconto gotico moderno (da qui deriva il film celebre di Nicholas Roeg, angariato da un titolo assurdo, Aun dicembre rosso shocking), l’elenco è nutrito. Non si contano i film che scelgono il luogo per trame di inquietudine, dall’incantevole Anima persa di Dino Risi, girato in un magato Palazzo Fortuny, non ancora museo, all’horror d’epoca Chi l’ha vista morire?, è tutto un brivido, una vertigine.