‘La scodata’ di De Chiesa | Brignone se la gioca Odermatt può avere un avversario Non vedo tanti giovani

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Paolo Deha fatto parte della mitica ‘Valanga Azzurra’ che ha dettato legge negli anni ’70. Nella sua carriera ha collezionato ben 12 podi in Coppa del Mondo, tutti in slalom, prima di ottenere grandi soddisfazioni anche come giornalista. Per anni si è fatto apprezzare come preziosa voce tecnica delle telecronache sulla RAI, mentre di recente è presente in studio per le analisi pre e post-gara. Paolo Deci farà compagnia per tutto l’inverno con la nuova rubrica “La scodata“, che troverete su OA Sport ogni martedì. LE FAVORITE PER LA COPPA DEL MONDO FEMMINILE Io penso che per la Coppa generale la Gut-Behrami, se scia come l’anno scorso, se laè arrivata seconda facendo una stagione fantastica, non ha vinto perché la svizzera è stata eccezionale. Se Federica si ripetesse su quei livelli, potrebbe farcela.