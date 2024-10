La Pianese non si ferma: battuto anche il Gubbio (Di venerdì 25 ottobre 2024) Piancastagnaio (Siena), 25 ottobre 2024 – Terza vittoria nelle ultime quattro gare per la Pianese che batte il Gubbio che al Comunale al termine di una grande prova. Inizio spumeggiante per i ragazzi di Prosperi, spesso letali negli avvii di tempo: all’8’ Mastropietro di testa sfrutta un cross di Nicoli, a sua volta bravo a recuperare la sfera dopo una respinta corta di Venturi, 1-0. Reazione umbra già un minuto dopo: Boer è bravo a chiudere lo specchio a Rosaia. Al 12’ altro contropiede potenzialmente letale dei bianconeri: Mignani allarga per Boccadamo che calcia di prima intenzione da ottima posizione ma mette a lato. Il Gubbio è un po’ sorpreso e non riesce a riorganizzarsi. Sono infatti gli amiatini ancora a farsi pericolosi al 24’ con Polidori che per un soffio non arriva sulla palla dopo un corner. Interessante la punizione di Corsinelli (35’), palla a lato di Boer non di poco. Sport.quotidiano.net - La Pianese non si ferma: battuto anche il Gubbio Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Piancastagnaio (Siena), 25 ottobre 2024 – Terza vittoria nelle ultime quattro gare per lache batte ilche al Comunale al termine di una grande prova. Inizio spumeggiante per i ragazzi di Prosperi, spesso letali negli avvii di tempo: all’8’ Mastropietro di testa sfrutta un cross di Nicoli, a sua volta bravo a recuperare la sfera dopo una respinta corta di Venturi, 1-0. Reazione umbra già un minuto dopo: Boer è bravo a chiudere lo specchio a Rosaia. Al 12’ altro contropiede potenzialmente letale dei bianconeri: Mignani allarga per Boccadamo che calcia di prima intenzione da ottima posizione ma mette a lato. Ilè un po’ sorpreso e non riesce a riorganizzarsi. Sono infatti gli amiatini ancora a farsi pericolosi al 24’ con Polidori che per un soffio non arriva sulla palla dopo un corner. Interessante la punizione di Corsinelli (35’), palla a lato di Boer non di poco.

