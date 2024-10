Corrieretoscano.it - La Pianese apre la giornata di serie C ospitando il Gubbio

(Di venerdì 25 ottobre 2024) PIANCASTAGNAIO – Il turno diC lo, questa settimana, la. Per la prima volta in stagione i senesi scenderanno in campo nell’anticipo del venerdì sera alle 20.30. Le zebrette ospiteranno ilin una sfida che, per entrambe, rappresenterà il primo di tre impegni ravvicinati. Mister Fabio Prosperi ha sottolineato alla vigilia l’importanza di aver dato continuità di risultati nell’ultimo periodo, ma come allo stesso tempo non debba portare troppa rilassatezza nella squadra: “Fare tre risultati utili consecutivi sicuramente aiuta a lavorare meglio – esordisce il tecnico della– ma non può cambiare il nostro modo di lavorare, perché noi non possiamo prescindere dal fare una prestazione buona per arrivare al risultato. È quello a cui noi dobbiamo sempre ambire, per poi vedere cosa ci restituisce indietro il campo.