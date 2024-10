La cantante Elàn racconta le feste di Leonardo DiCaprio: “Quando il sole tramonta tutti diventano zombie” (Di venerdì 25 ottobre 2024) La cantante Elàn racconta le feste di Leonardo DiCaprio La cantante messicana Elán ha raccontato alcuni dettagli inquietanti sulle feste organizzate dall’attore Leonardo DiCaprio alle quali lei stessa avrebbe partecipato. Tutto nasce da una semplice domanda che un follower ha posto all’artista su TikTok: “Un ricordo di Leonardo DiCaprio?”. La risposta di Elán ha spiazzato tutti: “Sono stata a diverse feste a casa sua. Durante il giorno tutto bene, la gente sembrava normale. Quando il sole tramontava le cose diventano strane, tutti diventavano un po’ zombie, vampiri. Allora dovevi solo andare via, per lo meno questo è quello che facevo io”. Una dichiarazione ambigua che in questi giorni assume ancora più risalto dal momento che DiCaprio era una di quelle celebrità che frequentava le feste di Puff Daddy, accusato di violenza sessuale. Tpi.it - La cantante Elàn racconta le feste di Leonardo DiCaprio: “Quando il sole tramonta tutti diventano zombie” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) LalediLamessicana Elán hato alcuni dettagli inquietanti sulleorganizzate dall’attorealle quali lei stessa avrebbe partecipato. Tutto nasce da una semplice domanda che un follower ha posto all’artista su TikTok: “Un ricordo di?”. La risposta di Elán ha spiazzato: “Sono stata a diversea casa sua. Durante il giorno tutto bene, la gente sembrava normale.ilva le cosestrane,diventavano un po’, vampiri. Allora dovevi solo andare via, per lo meno questo è quello che facevo io”. Una dichiarazione ambigua che in questi giorni assume ancora più risalto dal momento cheera una di quelle celebrità che frequentava ledi Puff Daddy, accusato di violenza sessuale.

