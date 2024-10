Katia Ricciarelli reagisce alla terribile imitazione di Carmen Di Pietro (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo aver imitato Rosanna Fratello, Alan Sorrenti, Donatella Rettore e Gaia, questa volta Carmen Di Pietro ha vestito i panni di Katia Ricciarelli a Tale e Quale Show. La showgirl ha cantato Tu che m’hai preso il cuor, ma dopo pochi secondi si è scordata il testo e ha chiesto di fermare l’esibizione: “Mi sono imbrogliata, mi sono persa aiuto, Carlo, mi sono proprio persa scusate”. Carlo Conti ha fatto ripartire la base dall’inizio e Carmen ha potuto esibirsi una seconda volta, portando a casa la performance tra una stonatura e l’altra. Katia Ricciarelli interviene in diretta a Tale e Quale Show: “La signora è giù di voce”. Al momento dei giudizi Cristiano Malgioglio è stato impietoso: “Mio Dio non sto bene, è stata una cosa allucinante. Tesoro sei stata terrificante. Non mi hai strappato solo il cuore, ma tutti gli organi interni che ho. Biccy.it - Katia Ricciarelli reagisce alla terribile imitazione di Carmen Di Pietro Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dopo aver imitato Rosanna Fratello, Alan Sorrenti, Donatella Rettore e Gaia, questa voltaDiha vestito i panni dia Tale e Quale Show. La showgirl ha cantato Tu che m’hai preso il cuor, ma dopo pochi secondi si è scordata il testo e ha chiesto di fermare l’esibizione: “Mi sono imbrogliata, mi sono persa aiuto, Carlo, mi sono proprio persa scusate”. Carlo Conti ha fatto ripartire la base dall’inizio eha potuto esibirsi una seconda volta, portando a casa la performance tra una stonatura e l’altra.interviene in diretta a Tale e Quale Show: “La signora è giù di voce”. Al momento dei giudizi Cristiano Malgioglio è stato impietoso: “Mio Dio non sto bene, è stata una cosa allucinante. Tesoro sei stata terrificante. Non mi hai strappato solo il cuore, ma tutti gli organi interni che ho.

