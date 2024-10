Juventus Yildiz | Il gol in Champions sembrava fosse un film

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) L’attaccante della, Kenan, ha parlato al sito della Fifa parlando del primo gol in Nazionale e non solo: “Penso che tutti potessero vedere le mie emozioni quando ho segnato. Non immaginavo che qualcosa del genere potesse accadere, è stato semplicemente incredibile,che allo stadio ciro solo con i tifosi turchi. Mio padre era lì, il che significava molto per me, mentre mia madre non ce l’ha fatta perché abbiamo un cane di piccola taglia e doveva stare a casa, quindi stava guardando in televisione. Penso chero entrambi molto orgogliosi di me“. Il fantasista turco ha aggiunto: “Dove sono oggi è merito dei miei genitori. Mia madre mi ha aiutato fuori dal campo, con la scuola, con tutto. I miei genitori mi hanno aiutato ad essere forte mentalmente e a non arrendermi mai“.