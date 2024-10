Inter, Oaktree pronta alla rivoluzione: tre dirigenti verso l'addio e la Roma tenta Antonello (Di venerdì 25 ottobre 2024) In casa Inter si sta per prospettare un autentico terremoto societario. Il fondo americano Oaktree ha chiuso il suo periodo di ingresso `soft` Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) In casasi sta per prospettare un autentico terremoto societario. Il fondo americanoha chiuso il suo periodo di ingresso `soft`

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Anche Oaktree smonta l’Inter : via mezza società . Eppure tutti elogiavano … - Anche Oaktree nelle ultime ore starebbe di fatto smontando l'Inter: mezza società , infatti, sta per essere mandata altrove (Pianetamilan.it)

Inter - terremoto in dirigenza - Oaktree pronta a cambiare : via Antonello e non solo - Inter, stravolgimenti drastici nella dirigenza nerazzurra: Oaktree pensa a cambiare l’area corporate e di comunicazione: via l’ad Antonello? Scossone in casa Inter. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, Oaktree è pronta a ... (Calcionews24.com)

Inter - Oaktree nei guai : intrecci tra Banca Progetto e ’ndrangheta. Il caso - Inter, il fondo proprietario del club nerazzurro Oaktree è finito nei guai per possibili intrecci tra Banca Progetto e ’ndrangheta. Il caso Oaktree, il fondo che da qualche mese ha preso il controllo dell’Inter, è finito dei guai a causa di ... (Dailymilan.it)

Oaktree - cambiamenti in società ! A breve tre addii all’Inter – TS - Il fondo americano Oaktree sta cominciando ad imporre i suoi dettami all’Inter. Sono previsti tre addii all’interno della società , precisamente tra area corporate e della comunicazione. I dettagli da Tuttosport. ARRIVO – Oaktree si è presentato ... (Inter-news.it)