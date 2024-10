Il maltempo fa ancora paura, torna l'allerta: un venerdì con scuole chiuse, bloccata la partita Bologna-Milan. Oggi si decide (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il maltempo fa ancora paura, sarà un weekend complicato in mezza Italia. Dopo nemmeno una settimana a Bologna torna la paura: la previsione di nuove piogge in questi giorni, i terreni Leggo.it - Il maltempo fa ancora paura, torna l'allerta: un venerdì con scuole chiuse, bloccata la partita Bologna-Milan. Oggi si decide Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ilfa, sarà un weekend complicato in mezza Italia. Dopo nemmeno una settimana ala: la previsione di nuove piogge in questi giorni, i terreni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il maltempo fa ancora paura - torna l'allerta : un venerdì con scuole chiuse - bloccata la partita Bologna-Milan. Oggi si decide - Il maltempo fa ancora paura, sarà un weekend complicato in mezza Italia. Dopo nemmeno una settimana a Bologna torna la paura: la previsione di nuove piogge in questi giorni, i terreni... (Leggo.it)

Maltempo - Calabria e Sicilia travolte dall'acqua : «Le strade sono un disastro». I fiumi al Nord fanno paura - ancora allerta meteo - Nessuna tregua. Nuova ondata di maltempo su alcune Regioni del Sud, in arrivo un peggioramento al Nord e al Centro. Nella zona di Catanzaro si sono verificate frane, esondazioni,... (Leggo.it)

Il maltempo fa ancora paura sull’Italia : Emilia-Romagna e Calabria in piena emergenza - Bologna, 21 ottobre – 2024 – Il maltempo continua a far paura sull’Italia: l’Emilia Romagna è ancora in piena emergenza, colpita da un’ondata di precipitazioni senza precedenti. Bologna, in particolare, è nel mirino di piogge torrenziali: oggi, ... (Ilfaroonline.it)

Ineos Britannia accorcia ancora in America’s Cup : 2-4! Ben Ainslie mette paura a New Zealand - INEOS Britannia ha vinto gara-6 della America’s Cup, infilando il secondo successo consecutivo nelle acque di Barcellona e accorciando ulteriormente le distanze nella serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. Ben Ainslie e ... (Oasport.it)