Hummels a Trastevere dopo il mancato esordio con la Roma: ai tifosi spiega tutto il suo disagio (Di venerdì 25 ottobre 2024) Mats Hummels è uscito in giro per Roma dopo la sfida della squadra giallorossa in Europa League contro la Dinamo Kiev. Il difensore tedesco ha rimandato ancora il suo esordio e per le vie di Trastevere ha spiegato ai tifosi incontrati perché non ha ancora esordito. Fanpage.it - Hummels a Trastevere dopo il mancato esordio con la Roma: ai tifosi spiega tutto il suo disagio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Matsè uscito in giro perla sfida della squadra giallorossa in Europa League contro la Dinamo Kiev. Il difensore tedesco ha rimandato ancora il suoe per le vie dihato aiincontrati perché non ha ancora esordito.

