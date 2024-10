Grande Fratello, la reazione di Maica quando le dicono che Shaila e Lorenzo hanno fatto sess0 al Gran Hermano (Video) (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ieri sera Maica Benedicto ha fatto il suo ritorno in Spagna, tornando ad essere una concorrente del Gran Hermano e lasciando così il reality nostrano, mentre Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si trovano ancora nella Casa spagnola, dove in questi ultimi giorni si sono lasciati andare alla passione, sotto gli occhi divertiti dei loro nuovi coinquilini (clicca QUI per leggere). Proprio durante la diretta di ieri sera, il conduttore spagnolo ha voluto approfondire il rapporto tra Shaila e Lorenzo, chiedendo loro ciò che è successo in questi giorni di permanenza all’interno del reality e la Gatta ha spiegato che tra loro c’è stata molta passione, ma non sono andati oltre al bacio, se non con “gli occhi”. Shaila continua con la sua pagliacciata e spiega a Maica che lei e Lorenzo si sono solo baciati. Isaechia.it - Grande Fratello, la reazione di Maica quando le dicono che Shaila e Lorenzo hanno fatto sess0 al Gran Hermano (Video) Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ieri seraBenedicto hail suo ritorno in Spagna, tornando ad essere una concorrente dele lasciando così il reality nostrano, mentreGatta eSpolverato si trovano ancora nella Casa spagnola, dove in questi ultimi giorni si sono lasciati andare alla passione, sotto gli occhi divertiti dei loro nuovi coinquilini (clicca QUI per leggere). Proprio durante la diretta di ieri sera, il conduttore spagnolo ha voluto approfondire il rapporto tra, chiedendo loro ciò che è successo in questi giorni di permanenza all’interno del reality e la Gatta ha spiegato che tra loro c’è stata molta passione, ma non sono andati oltre al bacio, se non con “gli occhi”.continua con la sua pagliacciata e spiega ache lei esi sono solo baciati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Ora mi devi dire di lui”. Grande Fratello - Shaila e Maica si trovano faccia a faccia : imbarazzo - Il 24 ottobre, Maica Benedicto è tornata nella casa del Gran Hermano in Spagna, dove ha incontrato Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ospiti italiani nel reality spagnolo. Al suo arrivo, Shaila si è subito mostrata interessata a sapere cosa si dice ... (Tuttivip.it)

Gran Hermano : Maica rientra in casa e conosce Lorenzo e Shaila - Il ritorno di Maica Benedicto in Spagna al Gran Hermano ha causato un gran chiacchiericcio e questo perché la pagina ufficiale della gieffina, su Instagram, ha condiviso una notizia lanciata dal settimanale Chi che parlava di “rientro in Spagna per ... (Biccy.it)

Shaila Gatta e Maica Benedicto al GF - la conoscenza in collegamento va storta : “Mi sta già sul caz*o” - Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno conosciuto nella casa del GF spagnolo, attraverso il collegamento video, Maica Benedicto, ma qualcosa è andato storto. L'ex velina non ha apprezzato l'atteggiamento della collega e non ha nascosto il suo ... (Fanpage.it)

Shaila e Lorenzo rientrano dal GF spagnolo : la decisione sui concorrenti in trasferta e la sorpresa di Maica - Fonti vicine al Grande Fratello fanno sapere a Fanpage.it che i concorrenti del reality di Signorini scopriranno del viaggio di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Gran Hermano nella puntata di lunedì 28 ottobre, quando entrambi faranno rientro ... (Fanpage.it)