Genova, realizzava fotomontaggi hot con i profili delle sue studentesse, docente universitario indagato (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il professore è stato sospeso dal rettore. E' accusato di diffamazione a mezzo internet. Perquisiti dalla polizia postale l'ufficio e l'appartamento Un professore associato della facoltà di Architettura di Genova è indagato dalla procura perché con un programma di intelligenza artificiale rub Ilgiornaleditalia.it - Genova, realizzava fotomontaggi hot con i profili delle sue studentesse, docente universitario indagato Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il professore è stato sospeso dal rettore. E' accusato di diffamazione a mezzo internet. Perquisiti dalla polizia postale l'ufficio e l'appartamento Un professore associato della facoltà di Architettura didalla procura perché con un programma di intelligenza artificiale rub

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Genova - per il delitto del trapano la nuova perizia sul dna dell'indagato inizierà il 2 dicembre - La Procura ha chiesto una nuova comparazione con il codice genetico di Fortunato Verduci: pm sicura che sia lui ad aver ucciso Luigia Borrelli 29 anni fa Il gup Alberto Lippini ha fissato l’udienza che darà il via alla perizia sul Dna dell’autore ... (Ilgiornaleditalia.it)

Genova - “delitto del trapano” : indagato il 65enne Fortunato Verduci - Il caso di Maria Luigia Borrelli detta “Antonella”, uccisa con un trapano conficcato nel collo il 5 settembre 1995 a Genova, dopo trent’anni è arrivato a una svolta. Per “il delitto del trapano” è indagato il 65enne Fortunato Verduci, carrozziere ... (Tg24.sky.it)

Delitto del trapano a Genova - il timore dell’indagato Verduci : “Con due omicidi - che fanno?”. E scherzava : “Uccisa per passatempo” - In questa carrozzeria della periferia di Genova, da qualche tempo, non si parla d’altro. Delle attenzioni di poliziotti e finanzieri per Fortunato Verduci, carrozziere di 65 anni, che dice di temere un arresto imminente. Delle regole e della vita ... (Ilfattoquotidiano.it)

Il "cold case" del trapano a Genova : un uomo indagato dopo 29 anni - Dopo alcuni indagati, nel tempo, scagionati, ora si punta l’attenzione su un carrozziere: il Dna coinciderebbe con quello trovato sulla scena del crimine (Ilgiornale.it)